"مصر أم الدنيا".. سيدة فلسطينية ترد على شائعات رسوم معبر رفح (فيديو)

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مُجهلة وفردية ودون أي توثيق لها، وهو ما نفته الدولة المصرية.

ووثّق مغردون أكاذيب ما تداولته الوسائل الإعلامية والصفحات المُختلفة خلال الأيام الماضية وذلك بنشر فيديوهات عديدة للمسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية والذين نفوا بصورة قاطعة كل ما يُنشر عبر منصات التواصل ومزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة.

وقالت سيدة فلسطينية تُدعى ميرفت إنَّها أتت من غزة رفقة نجلها، مؤكدة حسن تعامل الجهات المصرية معها منذُ عبورها منفذ رفح البري إلى الأراضي المصرية.

وقالت ميرفت في فيديو تداوله أحد الرواد عبر منصة التدوينات القصيرة "X": "مصر طبعًا بلدنا الثاني وأم الدنيا والوطن العربي كله".

واستكملت: "إحنا دايمًا بنيجي مصر، بنشوف معاملة كويسة، في كل الأماكن اللي بنروحها وشعبها ومعاملة المصريين كتير كتير كويسة"، مُشيرة إلى: "أنا جايه على مصر علشان إبني بدو يجي على مصر وأنا بدي أشوفه".