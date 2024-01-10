الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي الأزهري وبداية اختبارات الفصل الأول

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ البحث حول جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي الأزهري، حيث تصدر محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما تستعرضه "الدستور" بالتفاصيل خلال هذا التقرير.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية

وفي هذا السياق، أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، جدول مواعيد امتحان الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لقطاع المعاهد الأزهرية، يبدأ امتحان الصف الثالث الإعدادي الأزهري للفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير 2024 وتنتهي يوم 23 يناير 2024.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بجميع المعاهد.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الأزهري الترم الأول

جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي الأزهري

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في الفترة من 16 يناير وحتى 23 من نفس الشهر، وفقا للمواعيد التالية:

  • يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: الفقه من 9 إلى 10:30، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف) من 11 إلى 12:30.
  • امتحان الشهادة الاعدادية يوم الأربعاء 17 يناير 2024: أصول الدين ورقة أولى (التفسير والحديث) من 9 إلى 10:30، والعلوم من 11 إلى 12:30.
  • يوم الخميس 18 يناير 2024: اللغة العربية ورقة ثانية (المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) من 9 إلى 11، والهندسة من 11:30 إلى 1.
  • يوم السبت 20 يناير 2024: أصول الدين ورقة ثانية (التوحيد والسيرة) من 9 إلى 10:30، والدراسات الاجتماعية من 11 إلى 12:30.
  • يوم الأحد 21 يناير 2024: حفظ القرآن الكريم وتجويده، من 9 إلى 10:30، والتربية الفنية من 11 غلى 12، والحاسب الآلي من 12:30 إلى 2.
  • يوم الإثنين 22 يناير 2024: الثقافة الإسلامية من 9 إلى 10:30، والجبر من 11 إلى 12:30.
  • يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: اللغة الأجنبية من 9 إلى 11، والمستوى الرفيع من 11:30 إلى 1:30.

امتحان المبصرين والحاسب الآلي

وبالنسبة لامتحانات الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، فهي خاصة بالمعاهد النموذجية.

ويمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، بينما يمتحن المكفوفين شفهيا في كل المواد.

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جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024

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