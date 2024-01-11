فيروس JN.1.. أطعمة تعزز المناعة لمواجهة متحورات كورونا الجديدة

نظرًا لأن موجة جديدة من حالات كوفيد-19 تُسمَّى JN.1، تثير المخاوف في جميع أنحاء البلاد، فمن المهم اتخاذ خطوات لتقوية جهاز المناعة لديك وتقديم أفضل ما لديك فيما يتعلق برفاهيتك، حيث يعد جهازك المناعي أفضل دفاع لمحاربة الأمراض والالتهابات، كما أن تعزيزه بالمزيج الصحيح من العناصر الغذائية بالإضافة إلى تدابير نمط الحياة الصحية يمكن أن يكون فعالًا في تجنب الأمراض.

بحسب الأطباء والمتخصصون يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يتكون من مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف والمغذيات الدقيقة الأخرى في الأوقات التي تتزايد فيها الإصابة بالأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الالتهابات الفيروسية.

يستعرض "الدستور" قائمة من الأطعمة المتوفرة بسهولة والتي يمكن أن تعزز مناعتك بشكل كبير، وفقًا لـhindustantimes.

1. الحمضيات

يعتبر فيتامين C عنصرا غذائيا حاسما لمكافحة الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة، ولحسن الحظ، فإن فصل الشتاء مليء بالفواكه الحمضية اللذيذة مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، حيثُ تلعب هذه الفاكهة الغنية بفيتامين C دورًا محوريًا في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعد مكونات أساسية لجهاز المناعة.

2. الخضر الورقية

تعتبر الخضروات الورقية مخزنًا للفيتامينات والمعادن، وخاصة الفيتامينات A وC وK، والعديد من فيتامينات B (بما في ذلك حمض الفوليك)؛ والبوتاسيوم. هذه ضرورية لتعزيز جهاز المناعة وكذلك الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ومن المعروف أيضًا أنها تساعد في الوقاية من بعض الأمراض، حيثُ يمكن أن يساهم دمج الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والسلق في نظامك الغذائي في تعزيز صحة المناعة بشكل عام.

3. الزبادي والبروبيوتيك

تكتسب أهمية صحة الأمعاء أهمية كبيرة في عالم الصحة واللياقة البدنية، حيث توضح الدراسات مدى ارتباط صحة الأمعاء الجيدة بالمناعة القوية، والبروبيوتيك، الموجود في الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى، يعزز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء القوي بجهاز مناعة أقوى، مما يجعل هذه الأطعمة إضافة ممتازة لنظامك الغذائي.

4. الثوم والزنجبيل

الثوم والزنجبيل مليئان بمضادات الأكسدة ولهما خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات. يمكن أن يساعدك تضمينها في وجباتك أو في شاي الصباح في الاستفادة من خصائصها المعززة للمناعة. تم التعرف على هذه المكونات تقليديًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

5. المكسرات والبذور

حفنة من المكسرات والبذور لا تساعد فقط في الحد من آلام الجوع بين الوجبات، لكنها توفر أيضًا دفعة قوية لمناعتك. توفر المكسرات والبذور، مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان، مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية. تدعم هذه المكونات وظيفة المناعة الشاملة وتساهم في الحفاظ على الصحة المثالية.

6. الكركم

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، ويحتوي على الكركمين، الذي يمكن أن يساعد في تنظيم جهاز المناعة يجب على المرء دمج الكركم في الطبخ اليومي أو تناوله كمشروب.

7. الشاي الأخضر

تم ربط مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، بتعزيز وظيفة المناعة يمكن أن يكون استبدال الشاي أو القهوة العادية بالشاي الأخضر طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز المناعة.

8. التوت

التوت، بما في ذلك التوت الأزرق والفراولة والتوت غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف يجب على المرء أن يشمل مجموعة متنوعة من التوت في النظام الغذائي لفوائده الداعمة للمناعة.

9. الدواجن والبروتينات الخالية من الدهون

تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي ضرورية لتخليق الأجسام المضادة وبروتينات الجهاز المناعي. يعد تضمين هذه البروتينات في الوجبات المتوازنة أمرًا حيويًا للصحة العامة.

10. الترطيب

إن تناول العناصر الغذائية الصحيحة لا يقل أهمية عن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا. يدعم الماء جهاز المناعة من خلال مساعدة الخلايا على العمل على النحو الأمثل وطرد السموم من الجسم.

وفي الختام، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أمر بالغ الأهمية لتعزيز جهاز المناعة.