"أعظم نادي".. احتفاء واسع من مواقع التواصل بفيديو وسام أبو علي

تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو إعلان التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي كأولى صفقات المارد الأحمر الشتوية لعام 2024.

ونشر الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل المختلفة، خلال الساعات الأخيرة أعلن من خلاله التعاقد مع وسام أبو علي تحت عنوان: "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وعلّق متابعون على فيديو الأهلي مؤكدين أنَّها من أبرز الصفقات التي انتظرها عشاق المارد الأحمر، موجهين الشُكر لإدارة النادي بعد أن تضمن إعلان الصفقة مشاهد من أرض فلسطين الحرة وما يُعانيه الشعب الفلسطيني بسبب الحرب التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.

وبدأ الفيديو الذي بثَّه الأهلي على صفحاته المُختلفة عبر منصات التواصل بأحد المراسلين من غزة وهو يتحدّث:"إخوتي وإخواتي الكرام يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

وأنهى المراسل كلمته لجماهير الأهلي:"من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري.. كل التحية"، ثم يظهر المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعلم فلسطين قائلًا:"خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات ونصف.

وأنهى توفيق جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.