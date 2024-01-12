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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل.. "الأرصاد": طقس شتوي مائل للبرودة والقاهرة تسجل 18 درجة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عنقتفاصيل حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لكن ما زالت تؤثر علينا كتل هوائية قادمة من أوروبا منخفضة في قيم درجات حرارتها.

وقالت غانم في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن تكون 18 درجة مئوية، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار شتوي مائل للبرودة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

“الأرصاد” تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلًا

وأضافت أن الطقس مائل للدفء على المحافظات الجنوبية مثل جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار مع استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير.

كما أشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة يكون ملحوظًا أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تسجل أقل درجة حرارة على مدار اليوم والتي تصل إلى 11 و12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية، محذرة من تعرض المناطق الساحلية غدًا لأمطار بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

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هل يوجد أمطار غداً؟.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غداً الجمعة 12 يناير 2024

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