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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يوجد أمطار غداً؟.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غداً الجمعة 12 يناير 2024

الطقس
الطقس

هل يوجد أمطار غدا الجمعة 12 يناير 2024، سؤال زاد معدل البحث عنها الساعات الأخيرة من قبل المواطنين باستخدام مؤشر البحث جوجل في محاولة لمعرفة حالة الطقس مع بداية شهر طوبة المعروف بالصقيع.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر في السطور التالية.

هل يوجد أمطار غداً ؟.. “الأرصاد” تكشف حالة الطقس غداً الجمعة 

حذرت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس غداً الجمعة الموافق 12 يناير 2024 و4 الموافق من شهر طوبة القبطي.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد من خلال بيان لها نشر اليوم على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال البيان سالف الذكر إلى وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا، لتسجل 5 ليلًا على شمال الصعيد.

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حالة الطقس غدًا الجمعة 12 يناير 2024

وأشارت الأرصاد، من خلال بيانها السابق على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى أن حالة الطقس غدا الجمعة 4 من شهر طوبة من المتوقع أن تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ولفت بيان الأرصاد التالي وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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سقوط الأمطار

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الجمعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لـ5 درجات مع أحتمالية  سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة؛ ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس

درجة الحرارة غداً الجمعة 12 يناير 2024

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا الجمعة 4 من شهر طوبة على النحو التالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري  الصغرى 11 و العظمى  18                                              

السواحل الشمالية الغربية الصغرى 11 و العظمى 17

السواحل الشمالية الشرقية الصغرى 11 و العظمى 19 

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الصغرى 14 و العظمى 22   

شمال الصعيد الصغرى 5 و العظمى 18 

جنوب الصعيد الصغرى 10 و العظمى 21

معلومات عن شهر طوبة

شهر طوبة يمتد بداية من يوم الثلاثاء 9 يناير حتى 7 فبراير 2024، ويشتهر بأنه أبرد شهور السنة، ويتزامن كل عام مع شهر يناير بالتقويم الميلادي

ويحل شهر طوبة ضمن 12 شهرًا في التقويم المصري القبطي أو الأشهر الجريجورية، حيث تبدأ السنة القبطية بشهر توت وتنتهي بشهر مسري.

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