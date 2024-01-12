اتهامات الإبادة والتطهير تُلاحق إسرائيل.. هل يلتزم الاحتلال بقرارات "محكمة العدل الدولية"؟

عادت محكمة العدل الدولية إلى الظهور مرة أخرى في وسائل الإعلام، مع قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر 2023، ومرافعة قامت بها مساء الخميس بمقر المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا.

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، من القضاة، مساء الخميس، فرض إجراءات طارئة تأمر إسرائيل بوقف الهجوم على الفور.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

تأسست محكمة العدل الدولية منذ عام 1945 وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة الذي يقوم بتسوية النزاعات القانونية بين الدول وفقا للقانون الدولي.

تقع محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، ولا تحاكم الأفراد، ولا يمكنها أن تقرر بشكل تلقائي جميع القضايا التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا يمكنها أيضًا البت إلا في القضايا التي تعرضها عليها الدول التي توافق على ولايتها القضائية.

يمكن التعبير عن هذه الموافقة بطرق مختلفة، وفي هذه الحالة، تنبع الموافقة من مادة في اتفاقية الإبادة الجماعية تنص على أن المنازعات بين الأطراف المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية، يجب أن تحال إلى المحكمة العليا بناءً على طلب أي من أطراف النزاع.

ما هي اتفاقية الإبادة الجماعية؟

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان قننت جريمة الإبادة الجماعية لأول مرة. اتفاقية منع الإبادة الجماعية هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، ودخلت حيز التنفيذ منذ 12 يناير 1951.

تُعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها خمسة أفعال: (أ) قتل أعضاء جماعة ما؛ (2) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير؛ (ثالثًا) فرض ظروف معيشية على المجموعة تهدف إلى تدميرها جسديًا؛ (4) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛ و(5) النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى - الذي يتم ارتكابه بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

ولذلك فإن هناك عنصرين: الأفعال الجسدية؛ والنية المحددة "لتدمير كلي أو جزئي" لمجموعة معينة، فإن ارتكاب هذه الأفعال، مهما كان واسع النطاق، لا يكفي للإدعاء بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإن النية المحددة للتدمير (دولوس التخصص) هي ما يميز الإبادة الجماعية عن جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.

كما أن ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية لا يوفر وسيلة للدول للتواصل مع محكمة العدل الدولية لأن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية التلقائية على تلك الجرائم.

ما هي قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

أدانت جنوب أفريقيا الأعمال الإسرائيلية ووثقت ارتكابها للعديد من هذه الأعمال، وأن الأدلة على النية المحددة لمسؤولي الدولة الإسرائيلية لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والاستمرار في ارتكابها أو الفشل في منعها كانت كبيرة وعلنية منذ أكتوبر 2023، وهذا، عندما يقترن بمستوى القتل والتشويه والتشريد والدمار على الأرض، إلى جانب الحصار "يدل على الإبادة الجماعية المستمرة والمتكشفة".

وخصصت “جنوب أفريقيا” 9 صفحات من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيسها ورئيس وزرائها ووزرائها، لإظهار وجود نية محددة.

كما تقول جنوب أفريقيا إن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية وملاحقة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، وأنها "شاركت، وتشارك، وتخاطر بالانخراط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

وأكدت جنوب أفريقيا أن الإغاثة العاجلة ضرورية للحماية من أي ضرر إضافي وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني التي لا تزال تُنتهك، ولمنع أي تفاقم أو توسيع للنزاع.

وبناء على ذلك، طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالتعليق الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة؛ والالتزام بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية؛ والكف عن الطرد والتهجير القسري، والحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي، والحصول على المساعدة الإنسانية والإمدادات والمساعدات الطبية، وتدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

كما طلبت من المحكمة توجيه إسرائيل بعدم ارتكاب أي أعمال أخرى، بما في ذلك التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ فيها، ومنع تدمير الأدلة، بما في ذلك عدم إنكارها.