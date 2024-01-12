موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، ظهر اليوم الجمعة، ثاني جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستمعت المحكمة للطرفين في طلب التدابير المؤقتة، وانسحب القضاة للمداولة، ومن المقرر أن يخرج القضاة مساء اليوم، ويقرروا تاريخًا بشأن موعد القرار النهائي.

موعد قرار محكمة العدل الدولية

القرار سيكون بشأن فرض التدابير المؤقتة، ومن المقرر ألا يتأخر، فقد جرت العادة أن مثل هذه القرارات مستعجلة، والهدف منها وقف إبادة جماعية تتم الآن في غزة، ويتوقع صدور القرار نهاية شهر يناير الجاري.

وتحدثت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن قضية جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الصحيفة إن تعريف الإبادة الجماعية بسيط، جريمة ترتكب بنية تدمير جماعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية كليًا أو جزئيًا، لكن إثباتها أكثر تعقيدًا.

ومع ذلك، تتابع الجارديان، يمكن لقضاة محكمة العدل الدولية فى لاهاى أن يصدروا حكمًا مؤقتًا فى الاتهامات التى توجهها جنوب إفريقيا لإسرائيل فى غضون أسابيع.

وصدور قرار بشأن أى من التدابير المؤقتة التى طلبت جنوب إفريقيا أن تأخذها ينبغى أن يتطلب فقط أن تجد قضيتها معقولة وغير مثبتة، أو أنهم يعتقدون أن هناك خطر إبادة يحدث.



وقد لا تعنى القرارات الناتجة إصدار أمر بوقف إطلاق النار، ولكن على الأقل استعادة إمدادات المياه أو معاقبة التصريحات التحريضية.

قالت إسرائيل، في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة هي "عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وبدأت محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إذ تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتسعى إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب إفريقيا، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة "إبادة جماعية" تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.