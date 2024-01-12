الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

جريدة الدستور

انقطعت  شبكة الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.

في السياق، رفضت دولة الاحتلال (إسرائيل) اليوم الجمعة الاتهامات التي وجهتها إليها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين، ووصفتها بأنها "قصة مشوهة بشكل صارخ".

ودفعت إسرائيل أمام المحكمة بأن حربها جاءت دفاعًا عن نفسها وأنها تقاتل حماس، وليس السكان الفلسطينيين، داعية المحكمة إلى رفض الدعوى باعتبارها لا أساس لها ورفض طلب جنوب إفريقيا بوقف الهجوم.

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