الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بغارات جوية وقصف مدفعي.. الإبادة الجماعية مستمرة لليوم 98 من العدوان على غزة

صرخة أب مكلوم - حرب
صرخة أب مكلوم - حرب الإبادة الجماعية في غزة

واصل جيش الاحتلال  الإسرائيلي في اليوم 98 من عدوانه على غزة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، والأحزمة النارية على مناطق متفرقة جنوب ووسط القطاع، منفذًا 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدًا وعشرات الجرحى، وفق وزارة الصحة، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

طائرات الاحتلال ومدفعيته شنت غارات عنيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، شنت طائرات الاحتلال ومدفعيته خلال الـ24 ساعة الماضية، غارات عنيفة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة خاصة في الوسط والجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. وفيما يلي أبرز ما تم قصفه:

  • قصف منزلا في حي المشاعلة غربي مدينة دير البلح وسط القطاع؛ أسفر عن 5 شهداء.
  • قصف الأجزاء الجنوبية والغربية لمدينة خان يونس؛ ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى والمفقودين لم يتم حصرهم حتى الآن.
  • شن سلسلة غارات عنيفة وسط خان يونس، خلال عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ في نقل الشهداء والجرحى.
  • قصف مخيمي البريح والمغازي مجددًا وبلدة الزوايدة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وسط اشتباكات ضارية.
  • قصف منزلا لعائلة أبو سنيمة في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب القطاع؛ أسفر عن استشهاد 9 مواطنين.

 

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عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

الأمطار تفاقم معاناة آلاف النازحين

في غضون ذلك، حذرت بلدية غزة من خطورة فيضان بركة تجميع مياه الأمطار في الشيخ رضوان شمال غزة بسبب استمرار تساقط الأمطار ووصول مستوى البركة إلى مستوى حرج.

وطالبت البلدية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه.

وفاقمت الأمطار والأجواء الجوية الباردة معاناة مئات آلاف النازحين، وتسببت بإغراق خيامهم.

وكما هو الحال في جنوب القطاع الذي نزح إليه أكثر من 90 في المائة من السكان، يعيش النازحون المتبقون في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، أوضاعا كارثية مع استمرار حصار الاحتلال للمنطقة ومنع وصول الوقود للبلديات ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وفي حصيلة غير نهائية، أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر حتى مساء الخميس، إلى استشهاد 23469 مواطنًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا بجروح، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.

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