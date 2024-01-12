عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

استشهد 17 فلسطينيًا على الأقل، مساء أمس الخميس في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة إن 9 أشخاص استشهدوا وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلًا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت 9 شهداء خلال استهداف الاحتلال لمنزل عائلة أبو سنيمة في شارع المطار برفح.

واستشهد 8 فلسطينيين آخرين على الأقل، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي المنارة بخان يونس.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على السيارة، فيما استهدفت غارة أخرى مجموعة من المدنيين حاولوا إنقاذ المُصابين، ما أدى إلى استشهاد ما مجموعه ثمانية أشخاص على الأقل.

وقصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.

وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

وشن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.

وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدًا و194 مصابا، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، وأوضحت أن هذا هو فقط عدد من وصلوا للمستشفيات.

وأضافت الوزارة -في إفادة صحفية- أنه حسب المعطيات الجديدة ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23.469 شهيدًا و59.604 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.