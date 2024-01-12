الجمعة 12 يناير 2024
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مصر

سفير السويد بالقاهرة: مصر تلعب دورًا كبيرًا وفريدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

هوكان ايمسجورد
هوكان ايمسجورد

أكد سفير السويد بالقاهرة،  هوكان ايمسجورد، أن مصر تلعب دورا كبيرا وفريدا من نوعه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية للأزمة الحالية، منوها في هذا الصدد بما تتمتع به مصر من قدرة على الاتصال مع كافة أطراف الصراع.

وقال سفير السويد إن مصر تقوم بدور محوري في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واصفًا دور مصر في التعامل مع الأزمة الدائرة في قطاع غزة بأنه "بالغ الأهمية"، حيث إن الوضع بالقطاع "صعب للغاية".

دور مصر فى تسهيل إجلاء المواطنين الأجانب ومزدوجى الجنسية

وأعرب السفير عن تقديره لدور مصر في تسهيل إجلاء المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، بمن في ذلك رعايا السويد من غزة، وكذا في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والاحتياحات الأساسية إلى القطاع.

وقال إن بلاده قدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة بلغت حوالي 253 مليون كرونة سويدية خلال العام المنصرم 2023.

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سفير السويد بالقاهرة: مصر دولة محورية وتلعب دورًا تاريخيًا إقليميًا

عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسويد فى شتى المجالات

من ناحية أخرى، أشاد السفير "ايمسجورد" بعمق العلاقات التي تربط بين مصر والسويد في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بخلاف التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووصف سفير السويد التعاون بين بلاده ومصر بأنه "وثيق"، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين. 

وأكد، في ذات السياق، أهمية التعاون الاقتصادي المثمر بين بلاده ومصر، والذي يشهد نموا ملحوظا، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات وعدد الشركات السويدية بمصر، والتي تقوم بالإنتاج والتصدير.

كان سفير السويد قد شارك في اللقاء الموسّع الذي نظمه سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان بيرجر، هذا الأسبوع، مع عدد من المحررين الدبلوماسيين.

هوكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة وقف إطلاق النار قطاع غزة أطراف الصراع

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سفير السويد بالقاهرة: مصر دولة محورية وتلعب دورًا تاريخيًا إقليميًا

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