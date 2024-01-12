برلمانى: جهود الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار فى غزة محل اهتمام العالم

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد حرص القاهرة قيادة وشعبًا على دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن جهودها المتواصلة في محاولة فرض تهدئة الأوضاع وترسيخ السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الاوسط، ورؤية مصر الشاملة نحو مجريات الأوضاع في المنطقة بشأن آفاق الحل فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وتأثيره على حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة بالكامل.

للقاء بين الرئيس السيسي وبلينكن كشف للعالم موقف مصر الداعم للأشقاء في غزة

وأوضح الجندي أن اللقاء بين الرئيس السيسي وبلينكن كشف أمام العالم عن موقف مصر الداعم للأشقاء في غزة، ورفضها لما يُرتكب من جرائم حرب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية، وإثارة ذعر للمدنيين العُزل وقتل للأطفال واعتداء على المرضى والنساء، مشيرًا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي على مسئولياته نحو هذه الأحداث والمساهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة لإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالي قطاع غزة.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أهمية التعاون في السعي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، وعلى رأسها حق إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس لتحقيق الاستقرار، لافتا أن الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة محل اهتمام وتقدير العالم ولا بد من دعمها.

رفض مصر والشعوب العربية لمخطط التهجير

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن اللقاء أكد رفض مصر والشعوب العربية لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين عن أراضيهم، كونه يعني نهاية القضية الفلسطينية، ويمثل خطرًا واعتداءً صريحًا وغير مقبول على الأمن القومي العربي وضياع لحقوق الشعوب العربية، ويفقد الفلسطينيين حقوقهم، بالإضافة إلى حرص القيادة المصرية على تحقيق الأمن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة.