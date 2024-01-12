أمانة التدريب والتثقيف لـ"مستقبل وطن" بالغربية تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت أمانة التدريب والتثقيف لـ حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وطرح بعض الأفكار لخدمة المواطن والعمل على تدريبه وتثقيفه في جميع مجالات الحياة.

وتقدم النائب محمد عريبي، أمين محافظة الغربية، بالشكر لكل أعضاء الأمانة على دورهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكرَّم الدكتور عماد حافظ، أمين التدريب والتثقيف بحزب "مستقبل وطن" بالغربية، الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، على إنجازاته في نطاق حي ثان طنطا واستجابته للمواطنين والعمل على خدمتهم.

تكريم أمناء التدريب والتثقيف

وفي ختام الاجتماع تم تكريم أمناء التدريب والتثقيف في المراكز وأعضاء هيئة مكتب الأمانة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحشد والنزول بكثافة أمام اللجان.

كان ذلك بحضور النائب محمد عريبي أمين محافظة الغربية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق المحمدي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية، والدكتور سعيد أبوحمر أمين التنظيم بالغربية، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور عماد حافظ أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالغربية.

أمانة التدريب والتثقيف

أمانة التدريب والتثقيف

أمانة التدريب والتثقيف