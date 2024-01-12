الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة التدريب والتثقيف لـ"مستقبل وطن" بالغربية تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت أمانة التدريب والتثقيف لـ حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، وطرح بعض الأفكار لخدمة المواطن والعمل على تدريبه وتثقيفه في جميع مجالات الحياة.

وتقدم النائب محمد عريبي، أمين محافظة الغربية، بالشكر لكل أعضاء الأمانة على دورهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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مستقبل وطن: مخرجات قمة العقبة تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم الفلسطينيين

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محافظ الغربية: نعمل جميعًا كل فى موقعه من أجل خدمة المواطنين

وكرَّم الدكتور عماد حافظ، أمين التدريب والتثقيف بحزب "مستقبل وطن" بالغربية، الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، على إنجازاته في نطاق حي ثان طنطا واستجابته للمواطنين والعمل على خدمتهم.

 تكريم أمناء التدريب والتثقيف

وفي ختام الاجتماع تم تكريم أمناء التدريب والتثقيف في المراكز وأعضاء هيئة مكتب الأمانة على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحشد والنزول بكثافة أمام اللجان. 

كان ذلك بحضور النائب محمد عريبي أمين محافظة الغربية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق المحمدي الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية، والدكتور سعيد أبوحمر أمين التنظيم بالغربية، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور عماد حافظ أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالغربية. 

أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
أمانة التدريب والتثقيف
حزب مستقبل وطن محافظة الغربية الانتخابات الرئاسية مدينة طنطا الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجان

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