الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن" يشيد بكلمة السيسى خلال قمة العقبة: حملت العديد من الرسائل المهمة

سند السمالوسي
سند السمالوسي

ثمن سند السمالوسي القيادي بحزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة العقبة التي عقدت اليوم في مدينة العقبة بالأردن بين  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال"السمالوسي"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جاءت قوية ومؤثرة وحملت العديد من الرسائل المهمة، فضلا عن أن كلمته أكدت رفض مصر لتهجير الفلسطنيين من أرضهم، وتأكد أن مصر ستظل من أكبر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشاد بما قاله الرئيس السيسي أن الدولة المصرية حريصة على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، حيث إن الدولة المصرية قدمت منذ بداية الأزمة في غزة آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا عن واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

واختتم حديثه بضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره في وقف العدوان على غزة في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب قائلا: كلمة الرئيس السيسي تؤكد مساندة مصر للأشقاء في قطاع غزة بكل الطرق التي نمتلكها، ويجب أن يكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، لأنه الضمانة الأساسية لإنقاذ أرواح الأبرياء، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.

سند السمالوسي حزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة العقبة الأردن

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

هل تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع؟.. "الغرف التجارية" توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا