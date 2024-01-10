قيادى بـ"مستقبل وطن" يشيد بكلمة السيسى خلال قمة العقبة: حملت العديد من الرسائل المهمة

ثمن سند السمالوسي القيادي بحزب مستقبل وطن، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة العقبة التي عقدت اليوم في مدينة العقبة بالأردن بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال"السمالوسي"، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جاءت قوية ومؤثرة وحملت العديد من الرسائل المهمة، فضلا عن أن كلمته أكدت رفض مصر لتهجير الفلسطنيين من أرضهم، وتأكد أن مصر ستظل من أكبر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشاد بما قاله الرئيس السيسي أن الدولة المصرية حريصة على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، حيث إن الدولة المصرية قدمت منذ بداية الأزمة في غزة آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا عن واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

واختتم حديثه بضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره في وقف العدوان على غزة في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب قائلا: كلمة الرئيس السيسي تؤكد مساندة مصر للأشقاء في قطاع غزة بكل الطرق التي نمتلكها، ويجب أن يكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، لأنه الضمانة الأساسية لإنقاذ أرواح الأبرياء، ونزع فتيل التوتر في المنطقة.