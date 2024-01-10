الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

الرئيس السيسي إلى العقبة للمشاركة بالقمة "المصرية الأردنية الفلسطينية"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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