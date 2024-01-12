الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قمة العقبة تتماشى مع جهود مصر.. وفلسطين قضية العرب الأولى

النائب احمد عاشور
النائب احمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن رسالة القمة الثلاثية التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العقبة بالأردن، واضحة تمامًا في الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

دعم السلطة الوطنية الفلسطينية

وأشاد عضو مجلس النواب، بتأكيد القمة على دعم ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية التي عُقِدَت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأتي استكمالًا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية.

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مستقبل وطن: مخرجات قمة العقبة تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم الفلسطينيين

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أمين عام حزب الأنصار الأردنى: "قمة العقبة" ترفض تصفية القضية الفلسطينية

 قمة العقبة

وأوضح النائب أحمد عاشور، أن قمة العقبة تتماشى تمامًا مع جهود مصر ومطالبها في وقف العدوان على غزة ووضع حد لهذه الحرب المريرة، قائلًا إن فلسطين هي قضية العرب الأولى ولن يتم التخلي عنها أو السماح للاحتلال بتنفيذ مخططاته فيها بحسب القمة الثلاثية.

عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي العقبة بالأردن القضية الفلسطينية

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