الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم السادات يشيد بكلمة السيسى مع وزير خارجية أمريكا

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

ثمن كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في وقت تتصاعد به وتيرة الأحداث في المنطقة العربية.

وأضاف "السادات" في تصريحات له، اليوم، أن الوفد الأمريكي أشاد بالجهود المصرية المتواصلة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة العربية من أجل إحلال السلام، فضلًا عن أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار التنسيق والتعاون من أجل وقف عملية إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

txt

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لم تقدم أى مستندات لـ"العدل الدولية" بشأن جرائمها فى غزة

txt

أستاذ علوم سياسية: بلينكن أطلع الرئيس السيسى على نتائج جولته بالمنطقة

 القضية الفلسطينية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء لم يقتصر على الحديث عن القضية الفلسطينية فقط وآخر التطورات الخاصة بها، وإنما تضمن اللقاء التباحث بشأن الأوضاع الإقليمية بشكل عام، والتأكيد على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

نموذجًا يحتذى

واختتم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب: إن الدولة المصرية حريصة على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، حيث قدمت مصر نموذجًا يحتذى به في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلًا عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الامريكي الوفد الامريكي قطاع غزة

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا