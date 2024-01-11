الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: بلينكن أطلع الرئيس السيسى على نتائج جولته بالمنطقة

بلينكن
بلينكن

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يثمن الدور المصري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن استمرار هذا الدور يتم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية الأمريكي، حرص على إطلاع الرئيس السيسي على نتائج جولته بالمنطقة، ومصر كانت المحطة الأخيرة التي زار فيها 8 دول بالمنطقة.


وأكد أن مصر أكدت من قبل أنه إذا لم يتم احتواء الأزمة فإنه لا يمكن توقع ما سيحدث من تداعيات ورأينا ما يحدث في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اتصال ريشي سونار، رئيس وزراء بريطانيا، يعكس التوافق بين وجهة النظر المصرية والبريطانية لذا نشهد تغيرات المواقف للعديد من الدول عما كان عليه الأمر في 7 أكتوبر.

وتابع، أن الداخل الأمريكي قد يكون له تأثير وكذلك الداخل الأوروبي فأمريكا إذا تمكنت من إحداث ضغط على إسرائيل لإيقاف وقف إطلاق النار سيكون له أثار إيجابية على حملة بايدن وإذا فشل سيؤثر عكسا عليه.

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