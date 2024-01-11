الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: مستقبل غزة يشمل أمن إسرائيل وفلسطين وتهميش إيران

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن هناك طريقًا واضحًا و"جذّابًا" نحو السلام في الشرق الأوسط في ختام زيارته الأخيرة للمنطقة وسط مخاوف من أن القتال بين إسرائيل وحماس قد يثير صراعًا أوسع إقليميًا.

أضاف أن المسار يشمل ضمان الأمن لإسرائيل، وعزل إيران وتهميشها وإقامة دولة فلسطينية، مضيفًا أن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لحكومات المنطقة للالتزام بهذا المسار.

استعداد العديد من الدول

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بلينكن فى ختام جولة شرق أوسطية: المنطقة تركز على مستقبل غزة بعد الحرب

وقال للصحفيين: "أعتقد أن الدول مستعدة للقيام بكل ذلك، وهذه أيضًا أفضل طريقة لمعالجة المخاوف الأمنية الأساسية التي لدى إسرائيل والعديد من الدول الأخرى، وهي الإجراءات التي اتخذتها إيران ووكلاؤها". القاهرة قبل عودته إلى الولايات المتحدة.

كما أصر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على أن زيارته للمنطقة أسفرت عن خطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع في غزة. 

وقال: "أولاً: موافقة إسرائيل على إرسال الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال غزة للنظر في الظروف الضرورية للبدء في إعادة الناس إلى الشمال. ثانيًا: لدينا التزام من السلطة الفلسطينية بإصدار إصلاحات ذات معنى".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الحرب بين إسرائيل وحماس لا تتحول إلى صراع إقليمي أوسع، لكنه اعترف بوجود "نقاط خطر".

أضاف بلينكن: "لا أعتقد أن الصراع يتصاعد". "هناك الكثير من نقاط الخطر. ونحن نحاول التعامل مع كل منها".

أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على قرار يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم "الوقحة" في البحر الأحمر.

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