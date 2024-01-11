الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: زيارة بلينكن المنطقة هى للحيلولة دون التصعيد العسكرى بجنوب لبنان

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يوجد حراك دولي وإقليمي وعربي لافت للنظر في الفترة الراهنة على خلفية مخاوف متزايدة من خروج الأوضاع عن السيطرة، خاصة بين حزب الله وإسرائيل والهجمات في البحر الأحمر، مما يمثل خطرًا على الاقتصاد الدولي وعلى استقرار الإقليم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجولة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وزار خلالها عدة دول في الإقليم والمنطقة العربية وانتهت بلقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك فرصة لاستعراض نتائج محصلة المباحثات التي أجراها في كل العواصم التي زارها.

الرئيس السيسي أكد على الموقف المصري الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابع، أن الرئيس السيسي، أوضح وأكد الموقف المصري الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة والمرحلة الانتقالية وطالب بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجولة الرابعة لبلينكن هي للحيلولة دون التصعيد العسكري في جنوب لبنان، ولتبادل وجهات النظر مع كل الأطراف حول حل القضية الفلسطينية.

السفير حسين هريدي أنتوني بلينكن للحيلولة التصعيد العسكري جنوب لبنان القضية الفلسطينية

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