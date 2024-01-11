الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن في ختام جولة شرق أوسطية: المنطقة تركز على مستقبل غزة بعد الحرب

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه وجد أن المنطقة “تركز بشدة” على مستقبل غزة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط والتي اختتمت في مصر اليوم.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الخارجية الأمريكي قال لوسائل الإعلام: في رحلاتنا السابقة إلى هنا، أعتقد أنه كان هناك إحجام عن الحديث عن بعض قضايا اليوم التالي فيما يتعلق بالاستقرار والأمن على المدى الطويل على أساس إقليمي، لكننا نجد الآن أن شركائنا يركزون بشدة على ذلك ويرغبون في المشاركة في هذه الأسئلة. 

أضاف: “من الواضح أيضًا أنهم مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالأشياء، وتقديم الالتزامات الضرورية لمستقبل غزة وللسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة”.

المحادثات الدبلوماسية 

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بلينكن: الولايات المتحدة تعمل على ضمان عدم انفجار الوضع فى الضفة الغربية

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المحادثات الدبلوماسية الخاصة، لوكالة أسوشيتد برس إن المحادثات التي أجراها بلينكن في إسرائيل يوم الثلاثاء كانت الأكثر صعوبة خلال الرحلة.

وتابع أن تعزيز إسرائيل لأمنها وإنشاء دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لإحباط هجمات وكلاء إيران الإقليميين، مثل حماس وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين ومختلف الميليشيات الأخرى.

وشدد بلينكن على أن :“الطريق الآخر هو الاستمرار في رؤية الإرهاب والإنكار والدمار على يد حماس والحوثيين وحزب الله، حلفاء ايران في النطقة، مشيرا الى أن “هناك طريق يجمع احتياجات إسرائيل ورغباتها في التكامل في المنطقة والأمن الحقيقي مع التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة خاصة بهم”. "

وتابع لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، ولا يمكن تحقيق أي منهما دون التزام إقليمي بالتقدم على كلا المسارين".

وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة مستقبل غزة

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