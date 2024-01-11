الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لبنان" يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعربت لبنان، اليوم الخميس، عن تأييدها لموقف جنوب إفريقيا وحكومتها ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ما يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني، متوجهة بالشكر إلى جنوب إفريقيا على اتخاذ هذا الموقف المبدئي ولمساعيها كافة، حسب ما ذكرت وكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

 

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الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: الوضع في غزة غير مسبوق وإسرائيل ارتكبت إبادة جماعية

وزارة الخارجية الفلسطينية

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن شعبها يتطلع اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة إسرائيل على "جرائم الإبادة" تعتبر حدثا تاريخيا.

وأضافت في بيان، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون اليوم إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب افريقي المشترك في وجه الظلم، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا.

وأضافت إن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كافة الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي. 

وتابعت: “ما يشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وتماهي بعض الدول في التواطؤ في ارتكاب الجرائم من خلال الفيتو والدعم السياسي والعسكري”، معبرة عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وطالبت الوزارة الدول الشقيقة والصديق، المتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، لدعم جنوب افريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة ومنعا للإبادة.

لبنان جنوب أفريقيا إسرائيل وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم إبادة جماعية

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