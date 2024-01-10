الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى فى قمة العقبة قوية وحاسمة برفض تصفية القضية الفلسطينية

رضا فرحات
رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة العقبة والتي عقدت اليوم في مدينة العقبة بالأردن بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن؛ لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي السودانية، والتأكيد الواضح والحاسم من الرئيس السيسى على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وقال فرحات إن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية وحاسمة ومعبرة عن إرادة جميع أبناء الشعب المصرى، برفض تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وكشفت عن الجهود المصرية الواضحة والناجحة منذ بداية الأزمة والعدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضى لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل القضية الفلسطينية وتعتبرها من أولويات سياساتها إقليميًا وعربيًا وعالميًا وأن مصر لم تدخر جهدًا في توصيل المساعدات الإنسانية والقوافل لقطاع غزة، وهو ما يبرز أن مصر دائمًا الشقيقة الكبرى والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية بالتأكيد على دور مصر الثابت والفاعل، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، لافتًا إلى أن مصر لن تتوانى عن تقديم سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

وأكد فرحات أن هذه القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الآراء لبناء استراتيجيات مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن أبرز ما يميز توقيت القمة أنها تتزامن مع بدء جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشرق أوسطية الرابعة بالمنطقة منذ اندلاع الأزمة والتي تتضمن مباحثات مع الأردن وزيارات لمصر وتركيا واليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.

حزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي الأراضي السودانية القضية الفلسطينية حل عادل

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