مايسة عطوة: "قادرون باختلاف" يعزز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الهمم

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن صندوق "قادرون باختلاف" يعد ترجمة لمطالب ذوي الإعاقة من أجل تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.

وأوضحت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن صندوق "قادرون باختلاف" يأتي متماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم، وانعكاس لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية.

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن مهام صندوق قادرون باختلاف، تأتي في الكثير من المهام والمكتسبات لذوي الهمم، وأبرزها العمل على توفير منح دراسية في المدارس والمعاهد والجامعات داخل البلاد وخارجها، وكفالة استمرار إتمام الدراسة في التعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.