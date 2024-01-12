الجمعة 12 يناير 2024
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"الأهرام للدراسات السياسية": الجهود المصرية لم تنقطع منذ بدء العدوان على غزة

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات،

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية لم تنقطع على مدار الساعة منذ أن بدأت الأزمة الحالية في 7 أكتوبر، وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف فرحات، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذا العدوان أنتج الكثير من التداعيات الإنسانية الخطيرة، بجانب ما تعكسه هذه الأزمة من خطر كبير في إهمال القضية الفلسطينية، ومخاطر أخرى تتعلق بوجود محاولات من الجانب الإسرائيلي لفرض مشروع التهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.

أهمية الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أهمية الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كانت مهمة، لأنها جاءت في مفترق طرق فيما يتعلق بالأزمة الحالية، وهناك احتمالات بتوسع رقعة الصراع، لكن هناك أيضا فرصا لإنهاء هذا العدوان، والوصول لوقف إطلاق النار، وهناك جهودا مصرية كبيرة للوصول لهذا الهدف.

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أهمية زيارة "بلينكن" لمصر في هذا التوقيت جاءت بعد جولة مهمة، وهي الأطول تقريبًا لوزير الخارجية الأمريكي منذ أن بدأت الأزمة في 7 أكتوبر، فهذا دليل على المراهنة الأمريكية على الدور الذي قد تلعبه مصر في مختلف الملفات المرتبطة بالأزمة الحالية.

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