كاتب صحفى: بايدن يريد كسب شعبية داخلية بعد خسارته نتيجة مواقفه المتخاذلة

قال الكاتب الصحفي طارق السنوطي، إن الصحف العالمية ووكالات الأنباء تهتم بشكل كبير جدا بالأوضاع المأساوية بقطاع غزة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر.

أمريكا لا تمارس أى ضغوط حقيقية على إسرائيل

وأضاف السنوطي، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن بايدن دائما يطلق تصريحات لا تقدم أو تؤخر، فقط تستهدف الاستهلاك المحلي، فهو يريد أن يكسب شعبية داخلية بعد أن خسر كثيرا نتيجة مواقفه المتخاذلة وغير المتوازنة تجاه العدوان الإسرائيلي، لأنه داعم لإسرائيل.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن ما يتردد وما يقوله بشأن سعيه للضغط على دولة الاحتلال لإخراجها من قطاع غزة مجرد تصريحات إعلامية فقط لتهدئة الداخل الأمريكي، لكن الواقع الفعلي يقول إن أمريكا لا تمارس أي ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها المدمر على قطاع غزة، ولكن أمريكا توفر الآلة العسكرية لإسرائيل وتدعمها معنويا وماديا وعسكريا.