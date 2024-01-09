الثلاثاء 09 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتعرض لقصف مستمر من طيران الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن طيران الاحتلال يستهدف برجًا سكنيًا من 16 طابقًا بخان يونس.

مسيرات إسرائيلية تطلق النار تجاه مستشفى شهداء الأقصى

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن الاحتلال يفجر منازل ومربعات سكنية داخل قطاع غزة، منوهًا بأن الطائرات الإسرائيلية تنفذ أحزمة نارية في شرق خان يونس.

وأوضح أن مسيرات إسرائيلية تطلق النار تجاه مستشفى شهداء الأقصى، فضلًا عن استهداف الاحتلال لمخيمات المحافظة الوسطى بغزة.

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