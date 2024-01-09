إسرائيل أمام "العدل" الدولية.. ماذا قالت سفيرة فلسطين بجنوب إفريقيا عن القضية؟

قالت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا، إن الوثيقة التي قدمتها بريتوريا تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن دعوى بريتوريا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، تشمل جميع جرائم الإبادة بشتى أنواعها.

نثمن خطوة بريتوريا غير المسبوقة

وأضافت "جرار" خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أننا نثمن خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.

وأشارت سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا إلى أن تصريحات حكومة الاحتلال المتطرفة تشكل أركانا أساسية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جرائمه بقطاع غزة.