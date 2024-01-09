الثلاثاء 09 يناير 2024
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وزير الدفاع الروسى: خسائر أوكرانيا العام الماضى بلغت 215 ألف مقاتل

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن خسائر أوكرانيا العام الماضي بلغت أكثر من 215 ألف مقاتل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

القوات الأوكرانية تستنزف مواردها البشرية

وأشار شويجو إلى أن القوات الأوكرانية تستنزف مواردها البشرية وليس لديها أي نتائج في ساحة المعركة. 

تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الروسي يعمل بشكل منهجي على تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مع الحفاظ على المبادرة الاستراتيجية، مؤكدا أن الجيش الروسي يحافظ على المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله. 

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