مساعد وزير الخارجية الأسبق: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية قصوى لمصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أولوية القصوى لمصر الآن، حيث يوجد ربط بين وقف العدوان والأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته الاتفاق على من يدير قطاع غزة.

وأشار "هريدي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه عند التحدث حول إدارة القطاع، يوجد 3 عناصر أساسية هي الإدراة المحلية، الترتيبات الأمنية، إعادة التعمير، موضحًا أن مسألة إعادة تعمير قطاع غزة لن تجرى إلا في حالة ضمان عدم هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مرة أخرى.

الدول المانحة ومؤسسات التمويل لن تضخ أموالا لإعادة تعمير غزة إلا في حالة ضمان عدم تكرار ما يحدث الآن

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه لا يوجد ضمان لذلك، لافتًا إلى أن الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ومؤسسات التمويل الأوروبية لن تضخ أموالا لإعادة التعمير في قطاع غزة، إلا في حالة ضمان عدم تكرار ما يحدث الآن.

وتابع خلال الحروب الأربعة الماضية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2008 حتى عام 2021، كان يجرى جزئيا إعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تم تدمير ما بين 60% لـ70% من المباني والبنية التحيتة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه جرى تدمير بين 60% لـ70% من المباني والبنية التحيتة منذ 7 أكتوبر الماضي، والأمم المتحدة أكدت دمار مباني بصورة كاملة، مشيرا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة وصريحة في الحرب على قطاع غزة.