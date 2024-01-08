الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البهواشي: بعض اقتصاديات دول العالم وصلت لمرحلة الركود التضخمي خلال 2023 (فيديو)

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن العالم مر بأزمات صعبة جدًا خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا رأينا اشتدادا في أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع معدل التضخم، حيث وصلنا في بعض البلاد لمرحلة الركود التضخمي، وهو الأمر الأسوأ الذي شهدناه خلال عام 2023.

بعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن بعض الدول وبعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة، خاصة أن اعتماده على السياسة التشددية كان لها الآثر في رفع معدل التضخم على مستوى العالم.

وتابع: نتوقع تجاوب الأسواق مع تداعيات الأزمة المستمرة، ونتمنى أن يشهد عام 2024 زوال الصراعات التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الأمور أكثر صعوبة.

الركود التضخمي اقتصاديات دول العالم الركود التضخمي خلال 2023 مرحلة الركود التضخمي بعض اقتصاديات دول العالم أستاذ اقتصاد الدكتور محمد البهواشي

مواد متعلقة

استشارى يكشف أسباب التغيرات المناخية (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة (فيديو)

السفير جمال بيومى: الفيتو الأمريكى يقف بالمرصاد داعمًا للاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

صاحبة أجمل وجه.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين (فيديو)

تفاصيل مشروع بحثى لزيادة الإنتاج يضم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى 2023 (فيديو)

كاتب صحفى: مصر تطبق المفهوم الحقيقى للمواطنة فى عهد السيسى

أستاذ اقتصاد زراعى: الثقة بالمنتج المصرى وراء الطفرة فى صادرات مصر الزراعية

خبير أثري: العثور لأول مرة بمنطقة البهنسة على تماثيل التراكوتا (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

التحقيق مع متهمين جدد في "جريمة المعصرة"

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية