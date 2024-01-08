الإثنين 08 يناير 2024
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كاتب صحفى: مصر تطبق المفهوم الحقيقى للمواطنة فى عهد السيسى

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الجالي

قال الكاتب الصحفي، محمد الجالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يحضر الاحتفال بعيد الميلاد من داخل الكاتدرائية، معقبًا: "الرئيس السيسي حريص على مشاركة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد، وهذه أصبحت بالفعل سنة مصرية أصيلة دشنها الرئيس".

وأضاف الجالي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم: "نرى الفرحة على وجه الأخوة الأقباط والبابا تواضروس الثاني، الذي يكن له الرئيس السيسي كل احترام وتقدير لمواقفه الوطنية المشرفة".

وأوضح الكاتب الصحفي أن كلمات الرئيس السيسي في هذه المناسبة تكون لها دلالات عديدة، وهي أننا كلنا على قلب رجل واحد، ولا يوجد أي فرق بين المصريين، ولا بد من قبول الآخر وإرساء هذه المبادئ.

مواقف القيادة السياسية تؤكد على مفهوم المواطنة

وتابع: الرئيس السيسي حرص على التواجد وسط الأخوة المسيحيين في احتفالهم بعيد الميلاد، ليدخل البهجة والسرور على المصريين جميعًا، ويقدم رسالة للعالم كله بأن مصر على قلب رجل واحد، وكلنا في مركب واحد، ونعمل على هذا الأمر.

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر لم تعرف المواطنة بمفهومها الحقيقي مثلما تم تعزيز هذا المفهوم في عهد الرئيس السيسي، ودستور 2014 ينص على هذا الأمر صراحة، لافتًا إلى أن مواقف القيادة السياسية المصرية منذ تولي الرئيس السيسي جاءت لصالح المصريين جميعًا، وتؤكد على مفهوم المواطنة. 

وأردف: "رأينا خلال السنوات الماضية الحرص على المواطنة والتشريعات الخاصة ببناء دور العبادة، والتي كانت معطلة لعقود كبيرة، ولكن في الوقت الحالي رأينا مفهوم المواطنة الحقيقية".

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