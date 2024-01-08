عاطف الشيتاني يبرز الجهود الملموسة لمواجهة الزيادة السكانية (فيديو)

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن هناك جهود بذلت خلال الفترة الماضية لمواجهة الزيادة السكانية من خلال التركيز على التنمية بجانب العدد، لأننا خرجنا من مفهوم العدد بعدما ظللنا فيه سنوات وعقود.

وأضاف الشيتاني، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن معدل المواليد هو أول بداية، لافتًا إلى أن عدد السكان لن ينخفض العام القادم، لأن معدل الزيادة هو الذي ينخفض، وهدفنا الوصول للاستقرار السكاني، وهو أن المواليد تساوي الوفيات.

المواليد الأحياء في ٢٠٢٣ بلغ ٢ مليون و٤٤ ألف مولود

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أن عدد المواليد الأحياء في عام ٢٠٢٣ بلغ نحو ٢ مليون و٤٤ ألف مولود، مقابل ٢ مليون و١٩٣ ألف مولود في ٢٠٢٢.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إلى أن الخطة السكانية التي أعلنتها الصحة خلال الفترة الماضية، احتوت على محاور كثيرة، حيث تتبنى الدولة خفض معدل المواليد، وخفض معدلات وفيات الأمهات، ورفع متوسط العمر عند الميلاد، مردفًا: "كلما كانت الدول متقدمة والتنمية فيها مبشرة، يزيد متوسط العمر الذي يعيش فيها الإنسان".