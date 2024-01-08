خبير أثري: العثور لأول مرة بمنطقة البهنسة على تماثيل التراكوتا (فيديو)

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن البعثة الأسبانية من جامعة برشلونة نجحت في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، إضافة إلى عدد من المومياوات التي ترجع للعصر الروماني، وهذا خلال الأعمال الحفرية التي تمت في منطقة البهنسة الآثرية التابعة لمحافظة المنيا.

وأضاف "عامر"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المقابر التي تم اكتشافها من العصر الروماني تم العثور عليها في الناحية الشرقية للجبانة بالبهنسة، وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن، حيث تتكون من حفر محفورة في الصخر الطبيعي بباطن الأرض.

تم العثور لأول مرة على تماثيل التراكوتا

وأشار الخبير الأثري، إلى أنه تم العثور لأول مرة بمنطقة البهنسة على تماثيل التراكوتا وهي تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع على رأسها أكليل نباتي يعلوه تاج، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة الآثرية ستبوح بالعديد من الأثار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير الأثري، أن البعثة عثرت على أجزاء من البردي داخل ختم، إضافة إلى عدد كبير جدًا من المومياوات الملفوفة بلفائف ملونة، تم تغطية وجه بعضًا منها بأقناع مذهبة، والعثور بداخل فم اثنين منهما على لسان من ذهب.