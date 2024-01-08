التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري.

التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري:

تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام داعم لنهضة الدولة يتراوح ما بين 6% إلى 8%.

تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة.

تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة عبر دعم دور البحث والتطوير.

تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية.

دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

تعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.