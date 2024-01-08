أستاذ اقتصاد زراعى: الثقة بالمنتج المصرى وراء الطفرة فى صادرات مصر الزراعية

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الثقة في المنتج المصري وراء الطفرة في صادرات مصر الزراعية، حيث أصبح هناك طلب كبير على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

صادرات مصر الزراعية حققت طفرة غير مسبوقة

وأضاف "أبواليزيد"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن صادرات مصر الزراعية حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت 8 ملايين طن بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك بفضل الثقة في المنتج المصري ومشروعات الدولة القومية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية.

سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي أن الدولة المصرية نفذت خطة تهدف إلى سد الفجوة الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية، مثل مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، وما يحدث الآن في وسط وشمال سيناء وبعد إعادة تدوير المياه في بحر البقر.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن هذه المشروعات القومية تهدف لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.