السفير جمال بيومى: الفيتو الأمريكى يقف بالمرصاد داعمًا للاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الفيتو الأمريكي يقف بالمرصاد داعمًا للاحتلال الإسرائيلي، ووصل لدرجة من الدعم لإسرائيل إلى أنه لا يسمح حتى بصدور قرار متوازن يدعو لوقف القتال في قطاع غزة.

أمريكا دعمت إسرائيل مؤخرًا بـ14 ونصف مليار دولار

وأشار بيومي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كادت تعلن عن إفلاسها منذ 3 أسابيع، ورغم ذلك دعمت إسرائيل مؤخرًا بـ14 ونصف مليار دولار، منوهًا بأننا أمام مأساة دولية ونفاق غير معقول، وأقصي ما قبلت به الولايات المتحدة الأمريكية، هو إدخال المساعدات والدواء إلى قطاع غزة.

حكومة الولايات المتحدة عاجزة عن سداد التزاماتها الدولية والداخلية

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن ما يصدر عن الغرب هو أنهم يوصون إسرائيل بضرب الفلسطينيين ضربًا أقل بقليل مما يجري، مشيرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن سداد التزاماتها الدولية والداخلية.

وأوضح السفير جمال بيومي، أن الكونجرس سمح لها أن تستدين بأكثر من مرتين ونصف الناتج القومي الأمريكي، حتى أن بعض الأمريكيين بدأوا يطلبون التخفيف من المساعدات، لأن هذا مرهق للمواطن في دافع الضرائب.