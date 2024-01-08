الإثنين 08 يناير 2024
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تفاصيل مشروع بحثي لزيادة الإنتاج يضم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى 2023 (فيديو)

الدكتور محمد باغة
الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار

تحدث الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل مشروع بحثي لزيادة الإنتاج يضم التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد حتى 2023، قائلًا إن انطلاق التوجهات جاء من الأزمات المتعددة سواء الداخلية أو الخارجية التي تعرض لها الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف “باغة” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لابد من وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري، وهذه الخريطة قام بها المركز التابع لمجلس الوزراء لمدة 6 أعوام مقبلة، والتي ترصد المسارات التي ينطلق عليها الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

الوثيقة تضمنت 8 مسارات أساسية

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أننا نستهدف من 6% إلى 8% معدلات نمو، حتى يكون الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة الأزمات، إضافة إلى وضع سياسات لمواصلة الاقتصاد لإنتاجه، والارتقاء بحياة الملايين من المصريين من خلال توفير فرص العمل، وتبني مستويات جيدة من التنمية الاقتصادية.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الوثيقة تضمنت 8 مسارات أساسية، منوهًا بأن الدولة تستهدف بنيان اقتصاد قوي ومستدام يكون به معدلات تشغيل عالية، مما يوفر 8 ملايين فرصة عمل.

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