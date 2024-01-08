صاحبة أجمل وجه.. ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، التي رحلت عن عالمنا عام 2014، حيث لم تكن تحلم بالتمثيل إلا أن فوزها بجائزة أجمل وجه في مجلة فرنسية دفعها لخوض أولى تجاربها السينمائية في فيلم "ليل الغرام" عام 1951، لتبدأ بعدها مسيرة فنية بين السينما والتليفزيون.

مسيرتها استمرت ما يقرب من 50 عامًا

استمرت مسيرة مريم فخر الدين الفنية ما يقرب من 50 عامًا حتى قبل رحيلها بسنوات قليلة، حيث قدمت خلال مسيرتها نحو 240 فيلمًا، وكانت ذروة نشاطها الفني في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي.

ويعتبر دورها في فيلم "رد قلبي" واحدًا من أهم أدوارها الفنية على الإطلاق، فجعلتها موهبتها تقدم تنويعة مختلفة من الأدوار.