في ذكرى ميلادها.. هل تؤيد مريم فخر الدين عمل المرأة ؟

يحل اليوم ذكرى ميلاد حسناء الشاشة، النجمة الراحلة مريم فخر الدين صاحبة الملامح الجذابة والتاريخ الفنى الطويل، فهى الأميرة إنجي التى أتقنت سبع لغات ومازالت ذكراها خالدة في الأذهان حتى اليوم.

وفي ذكرى ميلادها نستعرض أبرز التصريحات الخاصة بها والتي تخص رغبة المرأة في العمل، ففي لقاء سابق للفنانة مريم فخر الدين، أوضحت أنها كانت تتبنى فكرة عمل المرأة وإثبات نفسها وقدرتها على العمل، وتولي كافة مهامها والإنفاق على نفسها وعدم تحمل أحد مصاريفها وكذلك الاعتماد على نفسها في المهام اليومية مثل القيادة وشراء الأشياء وهكذا، إلا أنها اكتشفت أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة لأن الاعتماد الكلي على النفس للمرأة يزيد العبء على رأسها.

وقالت في لقاء لها: "للأسف كل ما الست تبذل مجهود مضاعف، يتحول مع الوقت إلى حق مكتسب، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، ومع الوقت تشعر بالاستنزاف، ووقتها تشعر بأهمية الولا حاجة التى تجعلها تعيش حالة من السلام، ولديها فرصة للاهتمام بنفسها وتطويرها".

هل مريم فخر الدين مع أو ضد عمل المرأة ؟

وأوضحت مريم فخر الدين، أن ابنتها لا تتبنى نظرية عمل المرأة واعتمادها على نفسها، لأنها أوضحت لها ذات مرة أنه ليس من المنطقي أن تقوم بالذهاب إلى مشوار ما وهى تقود سيارتها مما يعرضها للتعب والإرهاق بدلا من الذهاب إلي المشوار بكامل أناقتها وشعرها يتطاير بدلا من التعب والإرهاف في القيادة، وهو ما أقرته مريم فخر الدين بالفعل حيث أوضحت أن ابنتها لديها حق فيما تقوله.