الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشارى يكشف أسباب التغيرات المناخية (فيديو)

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، إن أسباب التغيرات المناخية واضحة ومعروفة، ويأتي على رأسها الانبعاثات الكربونية المتزايدة من استخدام الوقود الأحفوري، وهذا نراه منذ فترة طويلة مع زيادة الأنشطة البشرية، واستخدام الطاقة في الصناعة، والأنشطة الصناعية وغيرها.

 

وأضاف صبري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الآثار السلبية للأنشطة البشرية تؤدى إلى انبعاث مجموعة من الغازات، وزيادة تركيزات هذه الغازات، التي تسمى غازات احتباس حراري في الغلاف الجوي.

اختزان كمية كبيرة من الحرارة والطاقة

وأشار استشاري التغيرات المناخية إلى أن ذلك النشاط يجعل الغلاف قادرًا على اختزان كمية كبيرة من الحرارة والطاقة، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وخلل في النظام المناخي، موضحًا أن تغير المناخ ليس بالضرورة فقط يكون ارتفاع في الحرارة القصوى، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يؤدى إلى انخفاض شديد عما كان معتادًا في درجات الحرارة. 

ونوه استشاري التغيرات المناخية بأن تأثيرات المناخ تكون على كل دول العالم، ولكن بدرجات متفاوتة، حسب الموقع الجغرافي، وحسب إمكانيات الدولة.

التغيرات المناخية أسباب التغيرات المناخية السيد صبري الدكتور السيد صبري

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