جهاز المنيا الجديدة يتابع تطوير المسطحات الخضراء لمواجهة المناخ

وجه المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، صباح اليوم، النواب رئيس الجهاز وإدارة التنمية والزراعة بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الزراعة وصيانة وتجميل المدينة، لتؤتي تلك الجهود ثمارها في إظهار المدينة بأجمل حللها، بالإضافة إلى ذلك، لمواجهة التغيرات المناخية.

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جهاز المنيا الجديدة يكشف عن تطوير أعمال المسطحات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية

وقال المهندس أحمد مصفي، رئيس الجهاز، إنه جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة والري للمزروعات في منطقة عمارات سكن مصر - مداخل المدينة - وتطوير أعمال الزراعة في مشروع الممشى السياحي أمام الحي الخامس - منطقة الـ 85 عمارة - و 24 عمارة في مشروع إسكان اجتماعي - جزيرة الطريق الصحراوي من محطة المعالجة وحتى المنحة الإماراتية - جزيرة الصحراوي من أمام إدارة المرور وحتى بوابات كمين الصفا - جزيرة الطريق الشرياني - الأحياء الأولى - الثانية - الثالثة - الرابعة - الخامسة - عمارات مشروع دار مصر - عمارات مشروع جنة مصر - والجزر والميادين في جميع أنحاء المدينة.

كما أكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة على ضرورة زيادة المساحات الخضراء في المدينة والاهتمام بتشجير الجزر والمحاور الرئيسية وأماكن انتظار السيارات، وذلك لتتحقق تلك الجهود من خلال تحقيق جمال رائع وبذل مستمر لتظهر المدينة كدرة تتلألأ بجمالها الساحر وجوها الخلّاب.

تفاصيل مشروع محطة المياه ومحطة المعالجة

وفي سياق متصل، أكمل رئيس جهاز المنيا الجديدة بالقول إن محطة المياه الدائمة ستكون بطاقة 95000 متر مكعب يومياً، وسيتضمن تنفيذ المحطة 6 طلمبات بقدرة 250 لتر في الثانية. وسيحتوي المشروع على مبنى للطلمبات ومولد كهربائي وخزان وقود ومبانٍ للورش والمخازن والمعمل وعنبر للكلور.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه تفقد مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي التي ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 20000 متر مكعب.