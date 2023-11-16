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اقتصاد

جهاز المنيا الجديدة يطرح 15 محلاً تجاريا بالمرحلة الثانية للبيع 24 ديسمبر

المهندس أحمد مصطفي
المهندس أحمد مصطفي رئيس جهاز المنيا الجديدة

أعلن المهندس  أحمد مصطفي محمد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ، عن طرح 15 محلاً تجارياً بالمرحلة الثانية بمساحات تتراوح ما بين 25 مترا مربعا إلى 43 مترا مربعا أسفل العمارات التى تحمل أرقام 4،5،6،7 بمشروع مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب المنيا، وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم الاحد الموافق 24 ديسمبر 2023 . 

 

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وقال رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه وفقاُ للاشتراطات الفنية والمالية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها عن كل محل على حدة، كما تتضمن المواصفات الفنية للمزاد العلني لبيع المحلات التجارية بالمرحلة الثانية سداد تأمين دخول بقيمة 500 الف جنيه عن كل محل على حدة، فى موعد غايته جلسة المزاد العلني . 

الشروط الفنية وسداد المستحقات المالية 

 

وأستكمل رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ، أنه يتم استكمال سداد نسبة 10% و 1% مصاريف إدارية  واضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء ويتم ذلك من إجمالي القيمة البيعية الاجمالية، للراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد ، فضلا عن إضافة نسبة 5% وديعة صيانة تسدد خلال وقبل الاستلام عن كل محل  والباقي يتم سداده بنظم تقسيط مسيرة 

وفيما يخص طرق سداد المستحقات المالية للطريقة الأولى،أفاد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ،  انه  يتم سداد نسبة  90% من قيمة  المحل التجاري بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية 

واضح رئيس جهاز مدينة ، أن الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية تشير إلى أن يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأفاد أنه يجوز معاينة المحلات والوحدات الإدارية على الطبيعية خلال مواعيد العمل الرئيسية، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 من قانون التنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

طرح 15 محلا لمرحلة الثانية المنيا الاهلى ديسمبر

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