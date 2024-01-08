الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة (فيديو)

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول جهود دعم الدولةالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

  • تشمل المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية.
  • أتاح لها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بـ48.3 مليار جنيه.
  • تم تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.
  • ساهم ذلك في توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى أكتوبر 2023.
  • قدم المشروع القومي "مشروعك" قروضًا بقيمة 27.4 مليار جنيه حتى نوفمبر 2023.
  • تم تمويل 208.9 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
  • أسهم ذلك في توفير 1.7 مليون فرصة عمل.
  • قدم صندوق التنمية المحلية قروضًا بقيمة 217.5 مليون جنيه حتى نوفمبر 2023.
  • تم تمويل 29 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
  • بلغت النسبة من إجمالي المشروعات بالبحيرة 5.9% والدقهلية 6.1% والشرقية 7.3% والمنوفية 2.8%.
  • بلغت في كفرالشيخ 3.9% والغربية 3.5% والجيزة 3% والإسماعيلية 1.2% وجنوب سيناء 0.3% وشمال سيناء 0.2%.
المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة دعم جهود الدولة

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