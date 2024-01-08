"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول جهود دعم الدولةالمشروعات المتوسطة والصغيرة.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
- تشمل المجمعات الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية.
- أتاح لها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بـ48.3 مليار جنيه.
- تم تمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.
- ساهم ذلك في توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى أكتوبر 2023.
- قدم المشروع القومي "مشروعك" قروضًا بقيمة 27.4 مليار جنيه حتى نوفمبر 2023.
- تم تمويل 208.9 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
- أسهم ذلك في توفير 1.7 مليون فرصة عمل.
- قدم صندوق التنمية المحلية قروضًا بقيمة 217.5 مليون جنيه حتى نوفمبر 2023.
- تم تمويل 29 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
- بلغت النسبة من إجمالي المشروعات بالبحيرة 5.9% والدقهلية 6.1% والشرقية 7.3% والمنوفية 2.8%.
- بلغت في كفرالشيخ 3.9% والغربية 3.5% والجيزة 3% والإسماعيلية 1.2% وجنوب سيناء 0.3% وشمال سيناء 0.2%.