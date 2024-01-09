الثلاثاء 09 يناير 2024
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وزيرة الخارجية الألمانية: سعيدة بزيارة مصر ووجودى فى العاصمة الإدارية الجديدة

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: أشكر السفير سامح شكري على حفاوة الاستقبال، فهذه الزيارة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة مما يسعدني لأنها مناسبة خاصة جدًا لزيارتي اليوم، ويسعدني جدًا وجودي هنا في هذا الطقس الرائع، وإجراء أول مؤتمر صحفي بالعاصمة.

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع نظيرها سامح شكري، اليوم الثلاثاء: إننا تحدثنا في عدة مواضيع عن الوضع الشائك في الشرق الأوسط، خاصة أن مصر تعرضت لاستهدافات إرهابية عديدة، وتعرف جيدًا معنى مكافحة الإرهاب، حيث يجمعنا القلق حول المنطقة، وهذا ما أكدت عليه مع نظيري سامح شكرى.

يمكن أن يتحول الصراع إلى صراع أكبر

ولفتت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أنه يمكن أن يتحول الصراع إلى صراع أكبر، خاصة مع اتساع رقعته، ولا نريد أن يحدث ذلك، ويجب أن نضع حدًا للمعاناة الإنسانية، خاصة أن العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وأيضًا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زالوا موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس، وهذا الأمر لا يمكن قبوله على الإطلاق.

وزيرة ​الخارجية الألمانية سعيدة بزيارة مصر العاصمة الإدارية الجديدة مصر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنالينا بيربوك

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