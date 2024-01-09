الثلاثاء 09 يناير 2024
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أمطار وصقيع.. "الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة وأجواء شتوية قاسية

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد انخفاضا فى قيم درجات الحرارة فى معظم أنحاء الجمهورية بدءًا من غدٍ الأربعاء، مشيرة إلى أن هناك استقرارًا فى الأحوال الجوية اليوم وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي نشعر بالمزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، والتي هي بالفعل أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة اليوم إلى 21 و22 درجة مئوية، موضحة أن الأجواء دافئة تماما خلال فترة النهار فى المناطق الشمالية، وما بين الـ28 والـ29 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.

الأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، والصغري تصل لأقل من خمس درجات، لافتة إلى أن الأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، ومن الممكن أن تصل لحد الصقيع.

وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة على بعض الأماكن من محافظة مطروح، لافتة إلى أنه من غد الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع القادم هناك تأثير منخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والكتل الهوائية الشمالية التي تكون منخفضة فى قيم درجات حرارتها.

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