الثلاثاء 09 يناير 2024
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قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطينى قرب مستوطنة عطيرت

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة عطيرت شمال غرب رام الله، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

 في سياق آخر ، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتعرض لقصف مستمر من طيران الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن طيران الاحتلال يستهدف برجًا سكنيًا من 16 طابقًا بخان يونس.

شاب فلسطينى مستوطنة عطيرت عطيرت قرب مستوطنة عطيرت قوات الاحتلال قوات الاحتلال تطلق النار تجاه شاب فلسطيني

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