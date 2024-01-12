الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الجيل": الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ختام جولته بالمنطقة والوفد المرافق له.

وأضاف "هجرس" في تصريحات له، اليوم، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه، منوهًا بأن مصر لم تدخر جهدًا على مرّ العصور في دعم الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، لعل آخره حجم المساعدات التي أرسلتها مصر للأشقاء فى قطاع غزة بعد حربهم الأخيرة.

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شهداء وجرحى فى قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلى على جنوب غزة

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أستاذ علوم سياسية: بلينكن أطلع الرئيس السيسى على نتائج جولته بالمنطقة

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب "الجيل" أن الوضع الداخلي والرأي العام الداخلي الإسرائيلي المتوتر سبب من أسباب تخبط إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين كان بمثابة رخصة لقيامها بذلك.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالاضطلاع بمسئولياتها، والوقوف ضد الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل في غزة، وهو ما تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس.

عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الامريكي القضية الفلسطينية مصر قطاع غزة

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