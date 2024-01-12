حزب "الجيل": الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ختام جولته بالمنطقة والوفد المرافق له.

وأضاف "هجرس" في تصريحات له، اليوم، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه، منوهًا بأن مصر لم تدخر جهدًا على مرّ العصور في دعم الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، لعل آخره حجم المساعدات التي أرسلتها مصر للأشقاء فى قطاع غزة بعد حربهم الأخيرة.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب "الجيل" أن الوضع الداخلي والرأي العام الداخلي الإسرائيلي المتوتر سبب من أسباب تخبط إسرائيل وانتهاكها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين كان بمثابة رخصة لقيامها بذلك.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالاضطلاع بمسئولياتها، والوقوف ضد الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل في غزة، وهو ما تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس.