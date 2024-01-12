الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلى على جنوب غزة

غزة
غزة

استُشهد 3 مواطنين، اليوم الجمعة، إثر قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف في محيط مسجد شهداء المجمع الإسلامي، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وجرح آخرين، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على جحر الديك جنوب مدينة غزة.

txt

بغارات جوية وقصف مدفعى.. الإبادة الجماعية مستمرة لليوم 98 من العدوان على غزة

كما استُشهد عدد من المواطنين، وجُرح آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي مخيم خان يونس جنوب القطاع، استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عرام، كما أحدت القصف دمارًا واسعًا في المنازل والممتلكات.

استشهاد 17 فلسطينيًا في رفح وخان يونس 

كما استشهد 17 فلسطينيًا على الأقل، مساء أمس الخميس، في قصف إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

txt

"الأهرام للدراسات السياسية": الجهود المصرية لم تنقطع منذ بدء العدوان على غزة

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة، إن 9 أشخاص استشهدوا وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلًا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي غزة المجمع الإسلامي جحر الديك مستشفى شهداء الأقصى

مواد متعلقة

ميقاتى: لا يمكن بحث تهدئة فى لبنان دون وقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال يخلف دمارا واسعا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

عمان تدين القصف الأمريكى البريطانى لمدن اليمن

حماس: المنطقة لن تشهد أمنًا واستقرارًا إلا بإنهاء الاحتلال الصهيونى للأراضى الفلسطينية والعربية

اليوم.. جلسة لمجلس الأمن بشأن "الحالة فى الشرق الأوسط"

خبراء فلسطينيون يعلقون على محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية

"حائط صد".. خبراء وسياسيون: قمة العقبة توحيد للجهد العربى لإنهاء معاناة غزة

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات غزة عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا